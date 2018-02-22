Футболист "Црвены Звезды" расплакался после поражения от ЦСКА

Нападающий "Црвены Звезды" Александар Пешич не стал скрывать эмоций после поражения от ЦСКА (0:1) в Москве. Уступив армейцам, сербский клуб вылетел из Лиги Европы.

Пешич, упустивший неплохой голевой шанс в концовке встречи, расплакался после игры. По словам главного тренера "Црвены" Владана Милоевича, такая реакция его футболиста объяснима. "Игроки - они такие же люди, как и все остальные", - отметил Милоевич. - Каждый реагирует после матча по-своему. Это эмоции. Несмотря на поражение, мы пойдем дальше и будем учитывать этот опыт".

Напомним, победный мяч в составе ЦСКА забил Алан Дзагоев. Соперник "красно-синих" по стадии 1/8 финала турнира станет известен по ходу жеребьевки в пятницу.