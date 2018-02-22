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Рубрика: В мире

Из-за паводка на юге канадской провинции Онтарио эвакуировали людей

Из-за ливней и потепления на юге канадской провинции Онтарио в водоемах резко повысился уровень воды. Властям даже пришлось эвакуировать часть населения.

Фото: depositphotos.com
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В зоне бедствия оказались такие города, как Лондон, Ватерлоо, Кэмбридж, Даннвилль, Сент-Мэрис, Чэтэм-Кент и Оранджвилль. В последнем населенном пункте в местную реку с дороги смыло автофургон, в котором находились мама и ее трехлетний ребенок. Женщине удалось выбраться из машины, а вот сын выскользнул из рук. Сейчас малыша ищут полицейские и добровольцы, сообщает ТАСС.

Синоптики отметили, что 20 февраля воздух в районе Ниагарского водопада прогрелся до +17 градусов. Повышение температуры, не характерное для этого времени года, привело к обильному снеготаянию, что и вызвало паводок.

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