Лукашенко: Белорусский народ приобрел генетическое неприятие любой агрессии

Пройдя через суровые испытания мировыми войнами и выстояв в них, белорусский народ приобрел генетическое неприятие любой военной агрессии, заявил сегодня Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном 100-летию ВС Беларуси, передает БЕЛТА.

По словам президента, у белорусов сегодня нет желания брать в руки оружие. Но в мире должны знать, что и сегодня его народ "готов защитить свою землю, свои семьи, свою независимость. Повышению обороноспособности государства и дальше мы будем уделять первостепенное внимание", - подчеркнул глава государства. Он напомнил, что история белорусских ВС началась с рождения в 1918 году Красной армии, которой суждено было сыграть решающую роль в становлении и сохранении государственности страны.

"Тот непростой исторический период оставил огромное количество трактовок и интерпретаций. Однако мы должны помнить главное: именно те люди и та Красная армия помогли нам выжить и состояться как нации. Это неоспоримая правда, которую мы должны сохранить и передать следующим поколениям", - подчеркнул президент.

По словам Лукашенко, серьезным "испытанием для белорусского народа стала Великая Отечественная война, в которой участвовало полтора миллиона соотечественников". Он напомнил, что именно в Беларуси развернулось одно из самых массовых партизанских движений. Полмиллиона партизан и подпольщиков вели борьбу с захватчиками на оккупированной территории.

На исторической дате - 23 февраля - Лукашенко в своем выступлении сделал особый акцент. По его словам, она неразрывно связана с Советской армией, обеспечившей во второй половине 20-го века стратегический паритет на планете и сделавшей иррациональной ядерную войну. Касаясь истории становления современной армии, президент напомнил, что за короткий промежуток времени она несколько раз модернизировалась и приспосабливалась к ведению войны в резко меняющихся условиях.

"Мы изучали опыт конфликтов и войн на планете. Как губка, впитывали эти уроки и пытались создать компактную, небольшую армию, но способную защитить наше государство. Принятые меры позволили эффективно противостоять современным вызовам и угрозам", - заявил президент РБ.

Обращаясь к ветеранам, глава государства констатировал, что, несмотря на возраст, они по-прежнему в строю, полны оптимизма и жизненных сил. Он выразил им слова благодарности за бесценный вклад в патриотическое воспитание будущих защитников Отечества, за их активную гражданскую позицию.

"Вы были и остаетесь образцом для подражания, - подчеркнул президент. - Вы, советские генералы и офицеры, афганцы и все те, кто с честью сегодня несет знамя Победы мая 1945-го". Глава государства обратил внимание, что поздравлений с Днем защитников Отечества заслуживают не только мужчины, нынешние и будущие защитники родины, но и представительницы слабого пола.

"Все наши женщины сегодня, можно сказать, военные. Те, кто находятся в тылу мужиков, которые служат, разве не военные? Те, кто сражаются вместе с нами в Вооруженных Силах, и даже те хрупкие девушки, которые сегодня принесли нам очередную победу в Корее, они тоже военные", - сказал президент.