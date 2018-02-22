Меркель призвала ЕС противостоять внешнему давлению

Евросоюз должен быть готов к растущему политическому и экономическому давлению, стремиться к тому, чтобы "добиться нового прорыва", заявила канцлер Германии Ангела Меркель по случаю предстоящего 23 февраля саммита ЕС в Брюсселе.

"Я убеждена, что, в первую очередь, мир не ждет нас - ни нас как Германию, ни нас как Европу - и, во-вторых, более чем когда-либо нам нужны ответы Европы на давление и на масштабные вопросы нашего времени", - отметила канцлер.

По словам политика, "следует предпринять все усилия для преодоления кризиса в Европе, добиться прорыва в создании политически и экономически сильной, а также социально ориентированной Европы". По ее словам, нужно также учитывать, что европейские компании проигрывают сегодня конкурентам в некоторых областях, например - в цифровых технологиях, и поэтому некоторые регионы развиваются быстрее, а другие медленнее.

Канцлер Германии также считает, что ЕС должен принимать более активное участие в разрешении сирийского кризиса. Потребовала она также прекратить дискуссию о "военных расходах Германии в рамках НАТО", поскольку это связано с выполнением обязательств в рамках блока.