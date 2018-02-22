Новости

На Урале ребенок сломал позвоночник, катаясь на доске за машиной отца 16:00
Московский мост в Киеве переименовали в Северный 15:46
В ярославских школах из-за морозов отменили занятия 15:35
Вышел трейлер малайзийского мистического хоррора "Взаимный обмен" 15:28
Авиакомпания Azur Air приостановила продажу билетов 15:18
В Москве автомобиль насмерть сбил пешехода 15:10
Псковская область и Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве 15:05
ОКР выплатил МОК 15 млн долларов 15:03
Ученые нашли на Камчатке новые "золотые" минералы 14:51
В Минтрансе прокомментировали ситуацию с отгрузкой в порту Новороссийска 14:35
В Ижевске экс-главу "Спецгазавтотранса" отправили под домашний арест 14:33
Ирак передал России обманутых террористами граждан 14:30
Ростуризм предписал прекратить продажу туров с перелетами Azur Air 14:30
На Кубани проректора вуза обвинили в мошенничестве на 1,7 млн рублей 14:30
США заблокировали проект украинско-турецкой ракеты 14:22
Ключевые параметры перехода на Сахалин подготовят в 2018 году 14:15
Донбасс создаст "народный трибунал" для Киева 13:56
Меркель призвала ЕС противостоять внешнему давлению 13:54
В Подмосковье на патриотический форум приехали восемь тысяч юнармейцев 13:52
Ученые назвали радиацию непобежденным врагом для полетов на Марс 13:42
Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года 13:41
В Дагестане проверят госзакупки 13:21
МЧС предупредило жителей Дона об аномальных морозах 13:19
Социологи: Тимошенко победила бы Порошенко на президентских выборах 13:18
Видео: Мама из Орла покорила Сеть, обеспечив сыну "зеленую улицу" 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Зенит" - "Селтик". Онлайн-трансляция 1/16 финала Лиги Европы
"Зенит" - "Селтик". Онлайн-трансляция 1/16 финала Лиги Европы
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 22-25 февраля
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 22-25 февраля
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
22.02.2018 13:54
Рубрика: В мире

Меркель призвала ЕС противостоять внешнему давлению

Текст: Александр Саможнев

Евросоюз должен быть готов к растущему политическому и экономическому давлению, стремиться к тому, чтобы "добиться нового прорыва", заявила канцлер Германии Ангела Меркель по случаю предстоящего 23 февраля саммита ЕС в Брюсселе.

Шаманов: Россия сотрудничает с Европой, несмотря на шантаж США

"Я убеждена, что, в первую очередь, мир не ждет нас - ни нас как Германию, ни нас как Европу - и, во-вторых, более чем когда-либо нам нужны ответы Европы на давление и на масштабные вопросы нашего времени", - отметила канцлер.

По словам политика, "следует предпринять все усилия для преодоления кризиса в Европе, добиться прорыва в создании политически и экономически сильной, а также социально ориентированной Европы". По ее словам, нужно также учитывать, что европейские компании проигрывают сегодня конкурентам в некоторых областях, например - в цифровых технологиях, и поэтому некоторые регионы развиваются быстрее, а другие медленнее.

Канцлер Германии также считает, что ЕС должен принимать более активное участие в разрешении сирийского кризиса. Потребовала она также прекратить дискуссию о "военных расходах Германии в рамках НАТО", поскольку это связано с выполнением обязательств в рамках блока.

Главное сегодня

Донбасс создаст "народный трибунал" для Киева
Ростуризм предписал прекратить продажу туров с перелетами Azur Air
Посадка Су-57 в Сирии попала на видео
Орешкин объявил о росте экономики на два процента в январе
Amnesty International: Власти Украины забыли про обещания Евромайдана