Меню

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
22.02.2018, 13:41
Текст: Николай Грищенко

Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года

Первая партия электромотоциклов "Иж" будет поставлена в войска весной нынешнего года. На одной зарядке эти мотоциклы могут проехать 100 километров. Об этом сообщил ТАСС глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Фото: YouTube
Российский подводный робот выполнил боевую задачу в Сирии

Отметим, что российские военные, в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу, смогли познакомиться с электромотоциклами на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в подмосковной Кубинке.

Представители Ижевского завода уверяют, что электромотоциклы полностью разработаны в России. Основные элементы конструкции, включая раму, также будут отечественного производства, а вот электромотор и тяговые аккумуляторы - китайские. Мотор располагается в центре рамы, заднее колесо приводится с помощью цепи.

Основные батареи размещены под сиденьем, но есть возможность также установить дополнительный аккумулятор в одном из боковых ящиков, в то время как в другом размещается зарядное устройство. Максимальная мощность электромотоциклов составляет 15 кВт, то есть 20 лошадиных сил. Заявленный запас хода - до 100 километров. Мотоцикл может разгоняться до 140 километров в час.

Фото: Пресс-служба ГК "Ростех"
Фото: Пресс-служба ГК "Ростех"

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
На Су-35 испытали технологии пятого поколения 21.02.2018
Боевые комплексы "Смельчак" и "Сантиметр" модернизируют 16.02.2018
США запустят спутники Апокалипсиса 16.02.2018
гособоронзаказ
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Уровень оснащения береговых войск современной техникой достиг 96% 16.02.2018
Названо число строящихся для ВМФ России подлодок 16.02.2018
Контракт на поставку истребителей МиГ-35 могут заключить в 2018 году 15.02.2018

Информация

© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.