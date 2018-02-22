Похищенная в Австрии девочка из России нашлась в Ливане

Девочка из России, предположительно похищенная в конце прошлого года в Вене, нашлась в Ливане. Об этом информирует РИА Новости.

Ранее источник в правоохранительных органах РФ сообщил агентству, что трехлетнюю девочку из России 28 декабря похитили из отеля в столице Австрии. По словам собеседника агентства, ребенка мог увезти отец-иностранец. Полиция Вены сообщила, что не занимается этим делом, поскольку "речь идет о гражданско-правовом деле". Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о похищении.

Корреспондент РИА Новости смог пообщаться с отцом ребенка Мажди Эль-Али Салу. Мужчина утверждает, что вывез девочку, так как ей по медицинским показаниям нужно жить в теплом климате, и его бывшая жена о его планах знала.

"Она общалась со мной, - сказал Салу. - 28 декабря я ей сказал, что мы в Ливан едем. 29 декабря мы общались, я ей сказал, что мы в Ливане".