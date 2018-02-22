Работники авиакомпании Air France проведут забастовку

Сегодня, 22 февраля, будут бастовать сотрудники авиакомпании Air France. Об этом предупредил ряд профсоюзных организаций.

"Дирекция придерживается прежней позиции: ежегодные прибавки определены и больше их не будет. Напоминаем, что в связи с потерянной инфляцией (2012-2018 годов) мы требуем повышения зарплаты на 6 процентов", - приводит РИА Новости заявление профсоюзов.

Забастовщики в столичном регионе Франции сегодня наденут рабочую форму и соберутся у штаб-квартиры Air France. В других районах страны также пройдут акции.

В день забастовки Air France планирует осуществить 75 процентов запланированных рейсов. Изменения в графике коснулись и полетов в Россию. В частности, отменены пять рейсов из парижского аэропорта имени Шарля де Голля - Руасси в Шереметьево. Рейсы в обратном направлении - из Москвы в Париж - тоже частично отменены.