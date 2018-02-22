Почти восемь миллионов сибиряков пользуются электронными услугами

Половина жителей старше 14 лет, проживающих в сибирских регионах, зарегистрированы в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Общее количество "электронных граждан" в 2017 году составило семь миллионов 880 тысяч.

Миллионный рубеж по количеству пользователей электронными услугами в прошлом году перешагнули Новосибирская и Кемеровская области. В текущем году к регионам-миллионникам уже присоединился Алтайский край.

Рейтинг ЕСИА Минкомсвязи России как в целом по стране, так и в Сибири возглавляет Республика Тыва, где 94 процента взрослого населения имеет учетную запись для доступа к порталу госуслуг. В Республике Алтай этот показатель равен 67 процентам. По 60 и более процентов населения пользуются электронными услугами в двух субъектах федерации: Хакасии и Бурятии. В Новосибирской области и Алтайском крае более половины жителей старше 14 лет авторизированы в Единой системе идентификации и аутентификации.

Активно пользуются сибиряки Единым порталом госуслуг (ЕПГУ). Лидером в СФО среди пользователей является Новосибирская область. По количеству федеральных услуг, заказанных через ЕПГУ, регион занимает 14 место в стране, а по числу региональных и муниципальных - находится на третьем месте.

"Развитие услуг в электронном виде является важнейшим элементом программы "Цифровая экономика". Интерес жителей к получению таких услуг растет, это подтверждает число зарегистрированных граждан в Единой системе идентификации и аутентификации, - в России их более 60 миллионов, в Сибири почти восемь миллионов. Сегодня компания совместно с Минкомсвязью реализует проект "Мультирегиональность" в 11 регионах СФО. В результате жителям по принципу единого окна будут доступны сразу все виды государственных электронных услуг (федеральные, региональные и муниципальные) на сайте www.gosuslugi.ru", - поясняет вице-президент - директор МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Николай Зенин.

ЕСИА - это единая точка доступа более чем к 4000 государственных и коммерческих порталов. Через ЕСИА граждане России совершили почти один миллиард авторизаций, более четверти которых пользователи выполнили для входа на Единый портал госуслуг (ЕПГУ). ЕСИА уже в самом ближайшем будущем сможет стать единой точкой входа во все сервисы, которыми пользуются граждане, начиная с электронной почты и заканчивая дистанционным получением банковских продуктов и медицинской помощи.

На ЕПГУ доступно более 27 тысяч государственных услуг федерального, регионального и муниципального уровня. Для получения примерно 23 тысяч из них требуется подтвержденная учетная запись. Подтвердить личность можно в любом Центре обслуживания пользователей https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/.

Государственным заказчиком создания и эксплуатации ЕСИА, а также оператором системы является Минкомсвязь России. Развитием системы занимается ПАО "Ростелеком" в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2017-2030 гг.)" и в качестве единственного исполнителя по выполнению работ по развитию Инфраструктуры электронного правительства в соответствии с Распоряжением Правительства №812-р от 28.04.2017г. Технологическим партнером проекта выступает АО "РТ Лабс".

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"