Смольнинский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу одного из фигурантов уголовного дела о многомиллионных хищениях при проектировании нового здания Малого драматического театра - Театра Европы. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, бывший руководитель компании "Стройсоюз СВ" Максим Корнеев отправится на два месяца в СИЗО-3.

По версии следствия, с октября 2015 по март 2016 года обвиняемый принимал непосредственное участие в мошенническом хищении 45,5 миллиона бюджетных рублей, выделенных из казны на возведение новой сцены МДТ. "Путем обмана и злоупотребления доверием" деньги были перечислены на счет ЗАО "Театрально-декорационные мастерские", а затем достались фирме "Стройсоюз СВ".

Адвокаты Корнеева просили отпустить его под залог в полтора миллиона рублей или хотя бы посадить под домашний арест, однако суд удовлетворил ходатайство следствия. Сам обвиняемый вины не признает.

Напомним, накануне сотрудники ФСБ провели серию обысков в компаниях, участвовавших в проектировании новой сцены МДТ. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Проект нового здания МДТ на Звенигородской улице предполагает сцену-трансформер на 600 мест, камерную сцена на 75 мест и репетиционные залы. Первоначально сдать объект планировали в 2018 году. Однако теперь сроки отодвигаются на год.