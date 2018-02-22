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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге завели дело о падении на женщину глыбы льда

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Петербургские следователи возбудили очередное уголовное дело по факту получения травм от падения снега и наледи. Как сообщили в ГСУ СК по Санкт-Петербургу, на этот раз пострадала молодая женщина. На Большой Зелениной улице на нее упала наледь со строительных лесов.

Фото: Николай Гонтарь
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ЧП произошло еще 12 февраля, однако информация о нем появилась только сегодня. Происшествие квалифицировано по статье 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По предварительной версии, виновными могут оказаться неустановленные сотрудники одной из коммерческих компаний, которые ремонтируют фасад многоквартирного дома. Они "надлежащим образом не осуществили очистку наледей, расположенных на принадлежащим им строительных лесах, вследствие чего произошло падение указанной наледи на женщину".

Пострадавшая была госпитализирована, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, это уже не первый случай, когда от падения снега и наледи с высоты люди получают травмы и даже гибнут. Так, 9 февраля в Василеостровском районе погибла пенсионерка, которая пыталась покормить бездомных крошек, а вчера в ЖК "Балтийская жемчужина" во время сброса снега с крыши крыш пострадал девятилетний мальчик. Кроме того, сорвались с высоты и погибли двое рабочих, которые проводили работы по очистке кровель.

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