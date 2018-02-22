Инновационный технополис для нужд армии появится в Анапе

На юге России вскоре появится военный инновационный технополис. Подобную структуру, как говорится в проекте президентского указа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, Министерство обороны России создаст в Анапе.

В документе поясняется, что иннополис необходим для "поиска, развития и внедрения передовых идей и разработок, прорывных технологий в интересах обороноспособности страны".

Руководить научно-исследовательскими проектами технополиса предстоит президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку. Финансирование технополиса будет осуществляться за счет привлечения средств Фонда перспективных исследований, предприятий и научных организаций военно-промышленного комплекса, а также частных инвесторов.

О желании военных построить современный высокотехнологичный иннополис стало известно осенью прошлого года. В Минобороны поясняли, что технополис займется инновационными наработками и оригинальными научно-техническими заделами, которые в будущем при создании наукоемкой продукции военного назначения станут использовать российские оборонные компании.

Позднее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны РФ приступило к созданию военного инновационного технополиса "Эра", где будут работать молодые ученые и выпускники научных рот.

"Реализация данного проекта направлена на повышение эффективности фундаментальных и прикладных научных исследований. В технополисе будут работать молодые ученые, научные работники и те, кто хорошо зарекомендовал себя в научных ротах. Они смогут тесно взаимодействовать с крупнейшими научно-исследовательскими организациями, вузами и предприятиями ОПК, что позволит не только создать базу прорывных технологий, но и обеспечить опережающее развитие систем военного назначения", - подчеркивал глава военного ведомства.