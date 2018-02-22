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22.02.2018 13:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Инновационный технополис для нужд армии появится в Анапе

Текст: Иван Петров
На юге России вскоре появится военный инновационный технополис. Подобную структуру, как говорится в проекте президентского указа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, Министерство обороны России создаст в Анапе.

В документе поясняется, что иннополис необходим для "поиска, развития и внедрения передовых идей и разработок, прорывных технологий в интересах обороноспособности страны".

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Руководить научно-исследовательскими проектами технополиса предстоит президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку. Финансирование технополиса будет осуществляться за счет привлечения средств Фонда перспективных исследований, предприятий и научных организаций военно-промышленного комплекса, а также частных инвесторов.

О желании военных построить современный высокотехнологичный иннополис стало известно осенью прошлого года. В Минобороны поясняли, что технополис займется инновационными наработками и оригинальными научно-техническими заделами, которые в будущем при создании наукоемкой продукции военного назначения станут использовать российские оборонные компании.

Модернизация расширит экспортный потенциал оборонных предприятий

Позднее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны РФ приступило к созданию военного инновационного технополиса "Эра", где будут работать молодые ученые и выпускники научных рот.

"Реализация данного проекта направлена на повышение эффективности фундаментальных и прикладных научных исследований. В технополисе будут работать молодые ученые, научные работники и те, кто хорошо зарекомендовал себя в научных ротах. Они смогут тесно взаимодействовать с крупнейшими научно-исследовательскими организациями, вузами и предприятиями ОПК, что позволит не только создать базу прорывных технологий, но и обеспечить опережающее развитие систем военного назначения", - подчеркивал глава военного ведомства.

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