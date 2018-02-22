МЧС предупредило жителей Дона об аномальных морозах

В последнюю декаду февраля в Ростовской области ожидаются снегопады и сильные морозы до -25 градусов. Ухудшение погоды будет сопровождаться усилением северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.

"23 и 24 февраля в Ростовской области ожидается сильный снегопад и метель. Ухудшение видимости составит 500-1000 метров, временами 100 метров. На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы", - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления МЧС.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -6 до -25 градусов, днем от -1 до -12 градусов. Морозы и снегопады продлятся до 27 февраля.

Кроме того, в устье Дона 23 и 24 февраля продолжится ветровой сгон воды. На реках и водоемах Ростовской области, а также в Таганрогском заливе усилится процесс ледообразования. Появятся забереги и шуга.

В связи с этим главное управление МЧС России по Ростовской области рекомендует водителям воздержаться от передвижения на личном транспорте, особенно на дальние расстояния.