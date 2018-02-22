Волгоградские власти помогут семье "воскресшего" мальчика

В Волгоградской области местные власти готовы оказать всяческую помощь и содействие родителям ребенка-инвалида, которые шесть лет из-за ошибки врачей роддома считали своего сына умершим. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева.

"Родителям ребенка-инвалида с тяжелой врожденной патологией, думаю, потребуется помощь и в адаптации мальчика, и в реабилитации. Семье будет оказана вся необходимая консультативная и организационная помощь", - цитирует ТАСС регионального омбудсмена.

Нина Болдырева также отметила, что родители мальчика-инвалида очень напуганы общественным резонансом и просят не разглашать их персональные данные.

- Это благополучная семья, у них еще есть двое детей, в отношении их сына-инвалида они восстановлены в родительских правах. Никаких опасений за ребенка, который возвращен в семью, у меня нет,- отметила Болдырева.

Ранее сообщалось, в 2011 году врачи родильного дома сообщили матери, что новорожденный малыш страдает тяжким заболеванием и не проживет дольше недели. Подавленная горем женщина отказалась от ребенка, а когда через пять дней вместе с мужем захотела его забрать, то ей заявили - мальчик умер.

Трагическая ошибка раскрылась в конце прошлого года. Семья смогла воссоединиться благодаря судебным приставам, разыскивавших родителей мальчика-инвалида для взыскания алиментов. Мать и отец, столь неожиданным образом узнавшие о "воскресении" своего малыша, тут же обратились в суд за восстановлением родительских прав. После судебных разбирательств ребенок был передан на воспитание своим законным родителям.