Саудовская Аравия объявила о строительстве первого в стране здания оперы

Строительство здания оперы в столице королевства Эр-Рияде уже началось, объявил директор управления сектором развлечений и досуга Ахмад аль-Хатиб, сообщает информационный портал Alarabiya.net.

"Мы будем стремиться к достижению при строительстве самых высоких мировых стандартов", - написал чиновник в Twitter.

По его словам, Саудовская Аравия планирует в ближайшие десять лет инвестировать в индустрию развлечения 64 миллиарда долларов. Средства будут получены как от государства, так и от частного сектора. В прошлом году в этой сфере были созданы семнадцать тысяч новых рабочих мест, в общей сложности будет предоставлена работа 220 тысячам сотрудников.

Ранее инвесторы обходили королевство стороной, теперь они вернутся обратно, не сомневается Аль-Хатиб. В апреле 2016 года Саудовская Аравия объявила о плане "Видение-2030" по снижению зависимости экономики от нефти путем развития сферы туризма и сектора развлечений.