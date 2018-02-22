Сербия будет придерживаться политики военного нейтралитета

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна намерена и в будущем придерживаться политики военного нейтралитета.

Как передает РИА Новости, в среду сербский лидер встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны, в частности, обсудили успешное военно-техническое сотрудничество Москвы и Белграда.

"У Сербии сейчас лучшее состояние государственных финансов, чем три-четыре года назад, поэтому Сербия продолжит ускоренно модернизировать свою армию, - сказал Вучич после встречи с главой российского МИД. - Мы хотим всегда быть в состоянии защитить свою страну, свою территорию. В этом смысле я подчеркнул министру Лаврову, что Сербия является военно-нейтральной, останется военно-нейтральной, и эту свою позицию военного нейтралитета не будет менять".

Сербский лидер также заверил, что власти республики продолжат оснащение и модернизацию армии. "Считаем это одним из важных видов нашего сотрудничества (с РФ)", - отметил он.