США заблокировали проект украинско-турецкой ракеты

Вашингтон заблокировал проект создания украинскими инженерами ракеты-носителя для Турции в 2016 году. Об этом сообщило украинское информагентство "Оборонно-промышленный курьер" (ОПК).

По данным агентства, два года назад между Киевом и Анкарой велись активные переговоры о военно-техническом сотрудничестве, в том числе обсуждался вопрос разработки совместной ракеты-носителя, а также проекты в авиастроении. Как рассказал ОПК источник в украинском военном ведомстве, Вашингтон в этой связи "обеспокоило неконтролируемое усиление оборонного потенциала Турции - союзника США по НАТО - и ответная передача Украине некоторых технологий".

В итоге под давлением США сотрудничество Украины и Турции в оборонной и космической сфере было "искусственно сужено" и сведено до единственного проекта по оснащению Вооруженных сил Украины (ВСУ) новыми средствами защищенной связи, с бюджетом в 43 миллиона долларов. По словам собеседника ОПК, "страны-члены НАТО и Евросоюз не заинтересованы в существенном технологическом усилении Киева".