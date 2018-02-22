В Брюсселе завершилась полицейская операция

Причиной полицейской операции в бельгийской столице стала не угроза террористического акта, а частный конфликт. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на бургомистра коммуны Форе.

"Нет абсолютно никакого отношения к терроризму. Идет проверка", - сказал Марк-Жан Гиссельс. Он добавил, что причиной мобилизации полиции стал "конфликт частного характера".

В данный момент правоохранители сняли так называемый периметр безопасности.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе полиция начала спецоперацию по задержанию вооруженных людей после сообщения об убийстве поляка. По информации СМИ, полиция не смогла обнаружить ни труп, ни какой-либо источник опасности.