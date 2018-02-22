В США автомобилист протаранил стену больницы

Житель американского города Миддлтаун (штат Коннектикут) протаранил стену городской больницы, сидя за рулем автомобиля, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Никто из пациентов и персонала больницы не пострадал. Сам же водитель облил себя бензином и поджег. Сейчас он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Пока мотивы его поступка неизвестны. Личность уже установлена и, по данным полиции, он находился в поле зрения правоохранителей.

Около 50 человек эвакуировали из больницы в связи с инцидентом.