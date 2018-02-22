Владимир Путин встретится с канцлером Австрии Себастьяном Курцем

Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Ранее об этом сообщили иностранные СМИ.

"Действительно, такая встреча запланирована", - подтвердил информагентству ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Австрийское агентство печати со ссылкой на ведомство федерального канцлера Австрии сообщило, что Путин и Курц обсудят отношения двух стран, отношения России и ЕС, Украину и Сирию. Курц прибывает в нашу страну во вторник.

"Россия - важный партнер и сосед ЕС, и нам надо оставаться в диалоге с Россией. Мира можно добиться только с РФ, а не против нее. Нам надо покончить с блоковым мышлением и переосмыслить тенденцию наших современных отношений с Россией", - отметили в ведомстве, передает ТАСС.