Вышел трейлер малайзийского мистического хоррора "Взаимный обмен"

Кровь, перья и негативные фотографии: представлен трейлер малазийского ритуального детективного хоррора "Взаимный обмен".

Upcoming Dain Said thriller #Interchange starring Shaheizy Sam, Iedil Putra, Prisia Nasution & Nicholas Saputra pic.twitter.com/h1FtCrXQyW — FaizalSulaiman (@faizalsulaiman) 5 мая 2016 г.

Одержимый орнитологической первобытной символикой сновиденческий хоррор "Взаимный обмен" из нечасто радующей (а зря) своими экзотическими опусами Малайзии, вдоволь попутешествовав по фестивальному миру, наконец-то добирается до широкого зрителя.

Cantik poster Interchange versi Indonesia compared to Malaysia version. Ada feel. pic.twitter.com/k10Bd23Nd7 — Rewan Ishak (@rewan_ishak) 8 февраля 2017 г.

В центре сюжета третьего фильма режиссера Дэйна Сэда оказывается фотограф-криминалист Адам, чье сознание окутано странными видениями, атакующими потревоженный ум после увиденного им садистского преступления.

Вскоре фотографа навещает детектив, от которого главный герой узнает о новом убийстве, детально очень схожем с тем, что не дает ему покоя. Расследование, в котором принимает участие его загадочная и симпатичная соседка Айва, приводит Адама в мир шаманов и мистических трансформаций, откуда он, судя по всему, уже не вернется.

На цифровых VOD-платформах хоррор был представлен 20 февраля, на iTunes появится 3 марта.