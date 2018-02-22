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Вышел трейлер малайзийского мистического хоррора "Взаимный обмен"

Новость 22.02.2018, 15:28 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Global Digital Releasing
Фото: youtube.com/ Global Digital Releasing

Кровь, перья и негативные фотографии: представлен трейлер малазийского ритуального детективного хоррора "Взаимный обмен".

Одержимый орнитологической первобытной символикой сновиденческий хоррор "Взаимный обмен" из нечасто радующей (а зря) своими экзотическими опусами Малайзии, вдоволь попутешествовав по фестивальному миру, наконец-то добирается до широкого зрителя.

В центре сюжета третьего фильма режиссера Дэйна Сэда оказывается фотограф-криминалист Адам, чье сознание окутано странными видениями, атакующими потревоженный ум после увиденного им садистского преступления.

Вскоре фотографа навещает детектив, от которого главный герой узнает о новом убийстве, детально очень схожем с тем, что не дает ему покоя. Расследование, в котором принимает участие его загадочная и симпатичная соседка Айва, приводит Адама в мир шаманов и мистических трансформаций, откуда он, судя по всему, уже не вернется.

На цифровых VOD-платформах хоррор был представлен 20 февраля, на iTunes появится 3 марта.

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