Евгения Медведева: Первый раз в жизни расплакалась на соревнованиях

Обладательница серебряной награды в женском одиночном катании фигуристка Евгения Медведева во время общения с журналистами призналась, что на той Олимпиаде первый раз расплакалась во время соревнований.

Как оцените свой прокат?



Евгения Медведева: Сделала все, что могла. Большего сегодня сделать было уже невозможно.

Раньше не приходилось видеть ваши слезы. Почему расплакались?



Евгения Медведева: Это на самом деле было впервые в жизни, раньше на соревнованиях я никогда не плакала. Я не знаю, что со мной случилось. Напряжение? Да нет, его я не сильно ощущала. Захлестнули эмоции. Поняла, что оставила всю себя на льду, что выложилась на все сто. Чуть поплакала - и сразу стало как-то легче.

Ваши мысли перед решающим сражением за "золото" с Загитовой?



Евгения Медведева: Знаете, меня так воспитали, что я человек, который всегда старается здраво смотреть на ситуацию. Стараюсь анализировать: что пошло не так, что надо улучшить, где поправить. Поэтому я действительно шла на произвольную программу без особого напряжения с такой вот задачей - быть удовлетворенной самой собой от проката. И это получилось, честно!

Не было желания пойти ва-банк, добавить в программу чего-то головокружительного?



Евгения Медведева: Все мы люди, у нас у всех в голове много разных мыслей. Иногда не хочется их озвучивать. У меня мысли крутились самые разные, ведь в голове - огромный мир, который постоянно меняется. Я подумала: чего я хочу от этой Олимпиады? И нашла для себя ответ: хочу завершить зимние Игры в Корее без сожаления. У меня это получилось - я сделала все!

Колоссальная, запредельная поддержка зала стала сюрпризом?



Евгения Медведева: Сейчас - уже нет. Приятный сюрприз был на командном турнире, когда перед выступлением в короткой программе я увидела наши флаги, услышала скандирование российских болельщиков. Я была поражена! А перед личным турниром все-таки уже представляла, какая примерно будет на трибунах атмосфера - еще похлеще! Огромное спасибо тем, кто поддерживал меня и Алину. Было полное ощущение, что все трибуны - наши!