Лавров: РФ поддерживает идею созвать конференцию по Афганистану в марте

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров принимал в Москве узбекского коллегу Абдулазиза Камилова. Дипломаты обсудили предстоящую международную конференцию по Афганистану, которая пройдет в Ташкенте 26 марта. Лавров заверил Камилова, что в РФ поддерживают инициативу, направленную на урегулирование афганской проблемы.

О том, что Узбекистан намерен созвать такую конференцию, было официально объявлено еще на январском заседании Совбеза ООН. Камилов сообщил, что на нее приглашены Россия, Китай, США, такие региональные игроки, как Пакистан, Индия, Иран, Турция и Саудовская Аравия. Многие европейские страны сами захотели присоединиться к форуму, который пройдет на уровне министров иностранных дел.

Сергей Лавров назвал предстоящее мероприятие "очень важным" - особенно с учетом активизации боевиков ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ) на афганском севере. При этом российская сторона убеждена, что для содействия миру в этой горячей точке "необходимо мобилизовать все имеющиеся форматы, в том числе московский формат и контактную группу "ШОС плюс Афганистан".

Напомним, что в апреле 2016 года в Москве прошла встреча дипломатов из Афганистана, Пакистана, Индии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана. На нее приглашали и представителей США, но те отказались "под надуманным предлогом", как рассказывают в российском МИД. Там полагают, что московская площадка могла бы содействовать национальному примирению среди афганцев и даже со временем придать импульс началу прямых переговоров между правительством в Кабуле и сложившими оружие талибами (также запрещены Верховным судом РФ).