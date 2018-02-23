Наместников стал первой звездой матча в НХЛ

Российский форвард Владислав Наместников был признан первой звездой в матче регулярного чемпионата НХЛ встречи, в котором "Тампа-Бэй Лайтнинг" на чужом льду обыграла "Оттаву Сенаторз" - 4:3 (2:1, 2:0, 0:2).

У победителей встречи голами отметились Тайлер Джонсон, Виктор Хедман, Владислав Наместников и Брейден Пойнт, а у хозяев льда шайбы забросили Райан Дзингел, Марк Боровецки и Дерек Брассар. Наместников, помимо гола, отметился результативной передачей. Его одноклубник Никита Кучеров записал на свой счет голевой пас, а голкипер Андрей Василевский участие в матче не принимал.

Отметим, что Владислав Наместников забросил 20-ю шайбу в сезоне. В 61 матче на счету нападающего 44 (20+24) очка.

"Тампа" с 85-ю очками лидирует в Восточной конференции, а "Оттава" в ней же расположилась на 15-й строчке, имея в активе 52 очка.