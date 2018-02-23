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23.02.2018 10:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москва пережила самую холодную ночь года

Текст: Сергей Бабкин

Самую холодную ночь этого года пережили Москва и Подмосковье. Как передал ТАСС со ссылкой на федеральный Гидрометцентр, в столице столбики термометров опустились до отметки 18,4.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Гораздо холоднее было в Подмосковье. Рекордный минус зафиксирован в Шатурском районе: в городском поселении Черусти ударил мороз 29,6 градуса. До этого в столичном регионе самым холодным днем года считалось 8 февраля, когда похолодало до минус 16,8.

Отметим, что погодные рекорды, скорее всего, еще впереди. Мороз из-за холодного арктического воздуха не уйдет из Центральной России до 28 февраля.

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