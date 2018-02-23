В День защитника Отечества в Тамбове открыли бюсты героев

В День защитника Отечества в Тамбове торжественно открыли бронзовые бюсты Героев Советского Союза Александру Московскому и Василию Сенько. Памятники установлены в скверах на улицах, носящих имена героев.

Уроженец села Подоскляй Рассказовского района Александр Николаевич Московский стал первым тамбовчанином - Героем Советского Союза. Этого высокого звания он был посмертно удостоен за героизм, проявленный в боях на реке Халхин-Гол. В ночном бою 28 августа 1939 года комиссар стрелково-пулеметного батальона Александр Московский возглавил контратаку и погиб смертью храбрых.

Полковник Василий Васильевич Сенько - единственный в истории советской военной авиации штурман - дважды Герой Советского Союза. В начале Великой Отечественной войны он сражался на Ленинградском, затем на Сталинградском фронтах. Осенью 1942 года тяжелый бомбардировщик, штурманом которого был Сенько, совершал по три-четыре боевых вылета в сутки. В одном из рейсов штурман вывел самолет на немецкий аэродром, где скопилось до 200 вражеских самолетов, и накрыл их бомбовым ударом. В тот же день Василий Сенько разбомбил железнодорожную станцию. Вскоре штурман был награжден Золотой Звездой. Вторую высшую награду СССР Василий Сенько получил в июне 1945 года - к тому времени на его счету было 430 боевых вылетов. После войны полковник Сенько преподавал штурманское дело в Тамбовском высшем военном училище летчиков имени Марины Расковой.

Бюсты установлены Российским военно-историческим обществом, городские власти благоустроили прилегающую территорию. Ранее РВИО установило в Тамбовской области памятники Сергею Рахманинову, архиепископу Луке, Советскому солдату-Победителю, ряд памятных досок и мемориальных комплексов, посвященных тамбовчанам, прославившимся на форнтах Великой Отечественной войны.