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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МЧС открыло "горячую линию" по смертельному ДТП в Кузбассе

Текст: Татьяна Кузнецова

Главное управление МЧС по Красноярскому краю организовало "горячую линию" для родственников погибших и пострадавших при столкновении грузовика и пассажирского автобуса на трассе в Кемеровской области.

- Всю информацию о ДТП и о тех, кто погиб и пострадал в этой страшной аварии, можно получить по телефону 8-391-275-16-17, - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото: depositphotos.com
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Напомним, что ДТП произошло сегодня ночью на 424-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь", на территории Чебулинского района Кемеровской области. Примерно 01:00 по местному времени на трассе столкнулись грузовик "Вольво" из Самарской области и пассажирский автобус "Хайгер", следовавший из Красноярского края в поселок Шерегеш Кемеровской области.

По предварительным данным, автобус занесло, он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком. В ДТП погибли четыре женщины и двое мужчин, в том числе и водитель фуры. Еще 14 человек доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

МВД Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту столкновения грузовика и пассажирского автобуса по части 5 статьи по 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

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