Как отмечают 23 февраля в регионах СЗФО

Сегодня в городах Северо-Запада проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества. В большинстве районов установилась морозная погода, но не помешало отметить праздник с большим размахом.

Так, в Североморске Мурманской области с 23 по 25 февраля можно подняться на борт кораблей Северного флота. Для экскурсий будут открыты БДК "Георгий Победоносец", эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" и большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко". На причальном фронте военного городка в Североморске будет развёрнута выставка арктического вооружения и военной техники, а также будет работать пункт приема на военную службу по контракту.

В День защитника Отечества на всех кораблях Северного флота состоялся торжественный подъем Военно-морского флага и флагов расцвечивания, в береговых частях - вынос боевых знамен. Как сообщили в пресс-службе минобороны, также в этот день на флагштоке, установленном на мысе Алыш - главной базы Северного флота, состоится подъем трехцветного полотнища Государственного флага Российской Федерации гигантского размера.

На Балтийском флоте в рамках празднования Дня Защитника Отечества гостям представили образцы современной техники и вооружения, развернули выставку образцов военной экипировки и различных спасательных средств.

Помимо этого, здесь же будет выставлена боевая техника и вооружение из соединений и воинских частей армейского корпуса и ПВО Балтийского флота. Это бронетранспортер БТР-82А, реактивная система залпового огня "Град", самоходный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1", переносной противотанковый ракетный комплекс "Фагот", 82-мм миномет "Поднос", пулемет "Печенег", а также различные машины связи и управления.

Специально для гостей мероприятия будут развернуты армейские палатки, в которых будут размещены выставочные стенды с экипировкой, снаряжением и символикой Военно-Морского Флота, сухопутных и береговых войск Балтийского флота, морской авиации и ПВО Балтийского флота.

В Архангельске праздничный митинг начался с выноса на площадь Мира знаменной группой символом России - государственного флага и легендарного знамени Победы - и торжественного прохождения войск Архангельского гарнизона. Командовал парадом командир радиотехнического полка Северного флота полковник Александр Севастей, а принял - первый заместитель командира Беломорской военно-морской базы Северного флота, капитан I ранга Александр Нельга.

Далее на сцене центра "Патриот" в Архангельске состоится праздничный концерт. В фойе учреждения работает выставка "Оружие Победы", любой желающий сможет стать участником проекта "Дом со звездой", попробовать свои силы в скоростной сборке спилс-карт в рамках федерального проекта "Знаю Россию".

В Петрозаводске на площади Кирова проходит презентация выставки "Герои России, какими их не видел никто". Это фотопроект благотворительного фонда "Память поколений". Он направлен на изменение понятия "ветеран" в общественном сознании и станет ведущим в плане мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества в Карелии

Также в Мурманске, Калининграде, Архангельске, Петрозаводске и Санкт-Петербурге вечером прозвучат праздничные салюты. Как сообщили в пресс-службе Балтийского флота, в Калининграде будет задействованы расчеты трех салютных установок, производящих залпы фейерверка и трех артиллерийских расчётов 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3, принятых на вооружение в 1941 году и участвовавших в штурме Кенигсберга. Теперь эти пушки, которые до сих пор в строю, осуществляют звуковое сопровождение салютов, благодаря характерному, отрывистому звуку, издаваемому при выстреле.

