В Петербурге на КАД столкнулись 12 машин

На 101-м километре кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария - в 7.30 утра во Всеволожском районе столкнулись сразу 12 автомобилей. Пострадали три человека: двое находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один - в тяжелом, сообщают в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что среди машин, попавших в аварию, был и грузовой автомобиль. Сейчас все пострадавшие госпитализированы, дорожные службы занимаются ликвидацией последствий произошедшего, а по факту ДТП проводится проверка.

"Движение на данном участке дороги ограничено, пропуск автомобилей осуществляется через Рябовское шоссе", - приводит слова представителей ведомства ТАСС.

Тем временем в Росавтодоре, в чьем ведении находится дорога, подчеркивают: обледенение причиной произршедшего стать не могло. "По данным датчиков автоматизированной системы метеорологического обеспечения, установленных в дорожном покрытии КАД, зимней скользкости на участке зафиксировано не было", - сообщают дорожники.

О текущей дорожной обстановке водителей оповещают по радио, а также при помощи табло и знаков переменной информации.