Украинский политолог прокомментировал драку с ведущим НТВ

Украинский политолог Дмитрий Суворов был возмущен заявлениями о геноциде населения Донбасса со стороны ВСУ. Так он прокомментировал драку в эфире программы "Место встречи" на телеканале НТВ.

Во время обсуждения ситуации на юго-востоке Украины немецкий депутат Андреас Маурер рассказал о сотнях погибших там детей. Суворов потребовал от парламентария показать фотографии жертв. В этот момент ведущий Андрей Норкин подошел к политологу и схватил его за плечо, после чего между ними завязалась драка.

"Эту ложь я выдержать не смог, меня взорвали эмоции, но почему взорвался Андрей Норкин, я понять не могу, потому что правда, очевидно, на моей стороне", - написал Суворов на своей странице в Facebook.

Телеканал НТВ уже принес извинения зрителям в связи с произошедшим.