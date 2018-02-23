Умер актер Анатолий Решетников

Советский актер Анатолий Георгиевич Решетников скончался вчера под Киевом на 95-м году жизни. Об этом сообщил на Facebook театральный критик Олег Вергелис.

Анатолий Решетников родился в 1923 году в Киеве. В 1948-м окончил КГИТИ. Сразу после окончания учебы служил в КАТРД имени Леси Украинки.

В последние годы проживал в Доме ветеранов сцены в Пуще-Водице.

Среди театральных работ артиста: "Каменный властелин" - Дон Жуан, "Дядя Ваня" Чехова - Астров, "Живой труп" Толстого - Виктор Каренин, "Дачники" Горького - Шалимов, "Поднятая целина" Шолохова - Макар Нагульнов.

В кино Решетников дебютировал в 1958 году. Сыграл в фильмах "Вдали от Родины" - с Михаилом Козаковым, в историко-приключенческой "Пятерке отважных", в легендарном телесериале с Евгением Евстигнеевым "Старая крепость", драме Евгения Цымбала ("Забытая мелодия для флейты", "Повесть непогашенной луны", ассистент Тарковского на "Сталкере") "Защитник Седов".