Эксперты оценили экономику Беларуси в 2018 году

Бизнес-сообщество Беларуси, оценивая перспективы развития страны в наступившем году, сошлось во мнении, что он обещает стать "спокойным, стабильным и без ярких экономических взрывов". По их оценке, высказанной на минской конференции "Ведение бизнеса-2018", главное - чтобы совместными усилиями всех заинтересованных сторон были полностью реализованы положения декрета №7 "О развитии предпринимательства", принятого в конце истекшего года, информирует БЕЛТА.

По мнению директора департамента Министерства экономики Петра Арушаньянца, этот "уникальный документ призван придать импульс развитию предпринимательской инициативы, стимулировать деловую активность граждан и улучшить инвестиционный климат в стране". В некоторых отраслях экономики, по оптимистическому прогнозу чиновника, "себестоимость продукции и услуг может уменьшиться на 10%, а то и на 50%".

Истекший год эксперты тоже склонны считать периодом "уверенного, но в то же время сдержанного и расчетливого экономического роста". Об этом свидетельствуют и цифры статистики. ВВП страны увеличился на 2,4 процента вместо ожидаемых 1,7. Положительное влияние на экономическую ситуацию оказал и рост белорусского экспорта. За прошлый год, подтверждает Белстат, он вырос в долларовом выражении на 24,1% после падения в 2016 году на 11,7%. Значительно "прибавил в весе" и экспорт в Союзное государство, достигнув в 2017 году 17,2%.

Обозреватели полагают, что нарастить производство и экспорт продукции предприятиям позволили оживление спроса на товары и услуги и рост цен на них на внешних рынках. Увеличились поставки сельхозтехники, грузовых автомобилей, лекарственных препаратов, лесоматериалов, обуви, шин.

Росту социального оптимизма и изменению потребительской модели поведения граждан, по анализу экспертов, способствовал и рост зарплаты на предприятиях реального сектора экономики при относительно низкой инфляции (4,6%). Белорусы стали меньше откладывать "на черный день" и больше тратить. Кроме того, увеличился не только традиционно стабильный товарооборот продуктов питания, но и промышленных изделий, включая электронику и мебель.

В этом специалисты усматривают закономерный эффект от "продуманной и активной процентной политики Национального банка". Они обращают внимание, что ставка рефинансирования снизилась с 18% в 2017 году до 10,5% на 14 февраля 2018 года. Благодаря проводимой регулятором политике, доступнее стали не только потребительские кредиты, но и кредиты для субъектов хозяйствования.

Партнер крупнейшей международной консалтинговой компании на рынке коммерческой недвижимости Colliers International Андрей Алешкин, в частности, отметил, что параллельно с ростом бизнес-активности в целом растет спрос и на коммерческую недвижимость. А начальник отдела организации финансирования малого и среднего бизнеса ОАО "Банк развития Республики Беларусь" Юлия Кавецкая обратила внимание на возросший кредитный спрос для покупки промышленной и офисной недвижимости. По ее наблюдениям, "собственники начинают уходить от аренды, ориентируясь в своей деятельности на долгосрочные перспективы развития предприятий".

Председатель правления БСБ Банка Сергей Дубков подчеркнул в этой связи, что задача государства и бизнес-сообщества на 2018 год - добиться максимально возможной конкурентоспособности страны. "Для всех - населения, бизнесменов, инвесторов. А в особенности - для молодежи, которая должна оставаться и работать в своей стране, осознавая, что здесь их ждет достойное будущее". А принятый декрет №7 послужит прекрасным инструментом для достижения этой цели, убежден финансист.