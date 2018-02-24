Генпрокурор пригрозил Тимошенко лишением неприкосновенности

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко допускает, что глава партии "Батькивщина" и главный конкурент Петра Порошенко на президентских выборах, может быть лишена депутатской неприкосновенности. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию "Левый берег".

Как пояснил Луценко, сегодня генеральная прокуратура (ГПУ) расследует обстоятельства перехода польско-украинской границы Михаилом Саакашвили в сентябре прошлого года, когда его группа поддержки, включающая и нескольких депутатов парламента, буквально занесла лишенного украинского гражданства экс-губернатора Одесской области на территорию Украины. Тем самым депутаты нарушили ряд украинских законов, и в ряду главных нарушителей Луценко - Юлия Тимошенко.

"Если следствие установит достаточно доказательств для предъявления подозрения, а его невозможно предъявить без визита в ВР, я, конечно, буду это делать", - сказал Луценко, пояснив, что будет требовать у парламента снятия депутатской неприкосновенности, которой они "злоупотребляют". При этом он указал конкретный срок, когда перечисленные им депутаты - были названы четыре фамилии - лишаться депутатской неприкосновенности, а возможно и будут привлечены к суду: через полгода.

Прямо угрожая Тимошенко снятием неприкосновенности, действует в русле политики президента Порошенко, который сегодня воспринимает Юлию Тимошенко как главного конкурента на грядущих президентских выборах (первый тур должен состояться 31 марта 2019 года). Его опасения подтверждает и социология: если бы выборы состоялись сегодня, за него проголосовали бы 15,6% украинцев, которые уже определились с выбором, а за Тимошенко - 18,7%. Ее частые визиты в США и столицы стран ЕС также беспокоят Порошенко.

Одновременно украинские СМИ сообщают о начале подготовки местных политиков к выборам. В частности, ряд изданий со ссылками на источники в администрации президента и партиях, сообщают, что сегодня Порошенко всерьез рассматривает возможность назначения досрочных парламентских выборов на август-сентябрь. В этой связи все участники украинской политики приводят в готовность избирательные штабы, обсуждают возможные альянсы, ведут сепаратные переговоры. Так, по информации издания "Страна", продолжительный разговор с глазу на глаз состоялся и у Порошенко с Тимошенко: глава государства предлагал простому депутату Верховной Рады пост премьер-министра, в обмен на ее отказ от участия в президентских выборах. Как утверждают источники "Страны", удовлетворительного ответа Тимошенко не дала.

На этом фоне лояльные президенту СМИ и лидеры общественного мнения развернули кампанию по дискредитации Тимошенко. Помимо прочего, ей вменяют в вину газовые контракты 2009 года, а иные позволяют себе утверждать, что Виктор Янукович, отправивший Юлию Тимошенко в тюрьму - был прав.

В этой связи заявление Луценко, и указанная им дата снятия неприкосновенности - ясный сигнал для Тимошенко от главы государства, продолжение неоконченного разговора. Остается лишь назвать украинской закономерностью то, что угрозы в ее адрес звучат сегодня от Юрия Луценко, почти одновременно с нею севшего при Януковиче в тюрьму, и потому считавшегося соратником и "побратимом" лидера "Батькивщины".