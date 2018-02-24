Главы МИД России и Швеции по телефону обсудили урегулирование в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с главой шведского МИД Маргот Вальстрём урегулирование в Сирии. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по вопросу сирийского урегулирования, в том числе в контексте дискуссий в Совете Безопасности ООН относительно принятия гуманитарной резолюции по Сирии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе шведской стороны.

Ранее делегации Швеции и Кувейта распространили в СБ ООН проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня в Сирии для доставки продовольствия и организации эвакуации населения в районе Восточной Гуты, где гуманитарная ситуация серьезно ухудшилась. Проект документа до сих пор не согласован.

В минувший четверг Россия разработала поправки, которые позволят сделать документ "осмысленным и реалистичным". По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, в проекте резолюции предлагается ввести режим прекращения огня на всей территории Сирии на срок не менее тридцати дней, однако неизвестно, какими гарантиями будет обеспечено соблюдение этого перемирия.