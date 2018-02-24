Хачанов вышел в финал турнира ATP в Марселе

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в финале турнира во французском Марселе под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

В полуфинальном матче наш 21-летний соотечественник, "посеянный" на турнире под девятым номером, одолел четвертую ракетку соревнований чеха Томаша Бердыха - 6:3, 6:2. На то, чтобы справиться с соперником, у Хачанова ушел 1 час и 14 минут.

В финале Хачанов сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся француз Люка Пуйе и белорус Илья Ивашка.

Отметим, что этот финал станет для Хачанова вторым в карьере. Первый на турнире в Чэнду в 2016 году россиянин выиграл.