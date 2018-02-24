Канада начала крупные военные учения в Арктике

На севере Канады начались крупные военные учения. "В маневрах, которые продлятся почти месяц, участвуют около 350 военнослужащих", - уточнили в министерстве обороны страны.

"Данная операция - это больше, чем просто учения. Это уникальная возможность наших подразделений проводить патрулирование границы и занятия по подледному нырянию. Военнослужащие и резервисты будут работать над различными задачами в условиях самого холодного периода года в Арктике", - заявил командующий маневрами Майк Никсон.

В ходе учений отрабатываются навыки патрулирования, проведения спасательных операций и выживания в тяжелых арктических условиях, напоминает ТАСС.