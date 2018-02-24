"Люк Скайуокер" получил звезду на Аллее Славы

66-летний американский актер Марк Хэмилл, Люк Скайуокер из "Звездных войн", один из самых узнаваемых персонажей мирового кино, получил звезду на голливудской Аллее Славы. Как пишет Variety, звезда "Люка" носит порядковый номер 2630.

Сама церемония - уточнило издание - пройдет 8 марта, ближе к полудню. Ожидаются, среди прочих, демиург саги Джордж Лукас и актер Харрисон Форд, сыгравший Хана Соло.

Хэмилл родился в 1951 году в Окленде, Калифорния. Его отец был капитаном ВВС США, мать - домохозяйкой. Из-за профессии отца семья постоянно переезжала: будущий актер успел пожить и в Нью-Йорке, и в Японии (где закончил школу).

В 1969 году, на свадьбе старшего брата (всего у Хэмиллов было семь детей), Марк знакомится с композитором Майклом Фрэнксом, который написал пьесу для небольшого голливудского театра. Фрэнкс приглашает 17-летнего парня принять участие в постановке. И началось…

Экранный дебют Марка - начало семидесятых, сериал "Главный госпиталь". За которым последуют десятки сериалов и озвучка огромного количества мультфильмов.

Как Скайуокер Хэмилл впервые появился в Эпизоде IV "Звездных войн" - "Новой надежде" 1977 года. Его герой - джедай, сын сенатора с Набу Падме Амидалы Наберри и рыцаря-джедая Энакина Скайуокера. Люк - брат-близнец Леи Органы Соло.

Ранее мы писали что Джокер в озвучке Хэммила вошел в десятку наиболее ярких суперзлодеев "всех времен и народов".