Появились подробности нового проекта автора "Из машины" и "Аннигиляции"

В своем новом сай-фае о передовых концепциях создатель "Аннигиляции" и "Из машины" разработает "Разработчиков", информирует Collider.

Подробности нового проекта под названием Devs (сокращенно от Developers) нейроманта, писателя, сценариста и режиссера Алекса Гарленда по уже сложившейся традиции отсутствуют, однако некоторые общие детали все же стали доступны.

Постановщик уже поведал, что его новый восьмисерийный проект затронет обширную проблематику высоких технологий и их аспектов - таких, как переизбыток информационного мусора и т.д.

Стоит отметить, что события развернутся близ Сан-Франциско, судя по всему, неподалеку от Кремниевой долины, самой богатой в мире местностью на залежи стартапов и скоплений виртуальных умов.

По мнению режиссера, все может ограничиться одним сезоном, т.к. сценарий, по его мнению, представляет вполне законченную историю. Однако он не отрицает, что при желании ее можно будет и продолжить - соответствующие скриптовые лазейки также присутствуют.

На данный момент создатели проводят кастинг и ищут оптимальные места для съемок, которые предполагается начать осенью.

Точная дата выхода шоу пока не озвучена.