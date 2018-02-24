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Появились подробности нового проекта автора "Из машины" и "Аннигиляции"

Новость 24.02.2018, 14:05 | Текст: Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В своем новом сай-фае о передовых концепциях создатель "Аннигиляции" и "Из машины" разработает "Разработчиков", информирует Collider.

Подробности нового проекта под названием Devs (сокращенно от Developers) нейроманта, писателя, сценариста и режиссера Алекса Гарленда по уже сложившейся традиции отсутствуют, однако некоторые общие детали все же стали доступны.

Фото: kinopoisk.ru
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Постановщик уже поведал, что его новый восьмисерийный проект затронет обширную проблематику высоких технологий и их аспектов - таких, как переизбыток информационного мусора и т.д.

Стоит отметить, что события развернутся близ Сан-Франциско, судя по всему, неподалеку от Кремниевой долины, самой богатой в мире местностью на залежи стартапов и скоплений виртуальных умов.

По мнению режиссера, все может ограничиться одним сезоном, т.к. сценарий, по его мнению, представляет вполне законченную историю. Однако он не отрицает, что при желании ее можно будет и продолжить - соответствующие скриптовые лазейки также присутствуют.

На данный момент создатели проводят кастинг и ищут оптимальные места для съемок, которые предполагается начать осенью.

Точная дата выхода шоу пока не озвучена.

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