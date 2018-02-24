В Татарстане заложили малый ракетный корабль "Наро-Фоминск"

23 февраля 2018 года в рамках празднования Дня защитника Отечества на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" прошла торжественная церемония закладки для ВМФ России одиннадцатого в серии малого ракетного корабля проекта 21631, которому приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом России присвоено наименование "Наро-Фоминск" (заводской номер 641).

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов, начальник Управления департамента минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа кораблей и морского вооружения Павел Печковский, начальник Управления кораблестроения Военно-морского флота России Владимир Тряпичников, глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ, а также другие официальные лица.

Начальник Управления кораблестроения Военно-морского флота России, поздравляя заводчан от имени главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Владимира Королева с Днем защитника Отечества и закладкой нового корабля "Наро-Фоминск", подчеркнул, что Зеленодольский завод имени А.М.Горького - единственное предприятие, которое серийно освоило строительство кораблей данного класса, которые успешно несут свою службу в составе российского флота.

Строительство малых ракетных кораблей проекта 21631 на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" ведется с 2010 года. На сегодняшний день ВМФ сданы пять кораблей проекта: головной корабль "Град Свияжск" - сдан в 2013 году, "Углич" - сдан в 2013 году, "Великий Устюг" - сдан в 2014 году, все три корабля входят в состав Каспийской флотилии, "Зеленый Дол" и "Серпухов" сданы в 2015 году, они вошли в состав Балтийского флота.

Основная задача кораблей проекта 21631 - охрана и защита экономической зоны государства, а основные достоинства в том, что при малом водоизмещении они оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Ударное вооружение позволяет поражать не только надводные корабли противника, но и наземные объекты, расположенные на значительном расстоянии от береговой линии. Установленный на кораблях водометный движитель позволяет вести боевые действия на мелководье.

Малые ракетные корабли данного проекта имеют достаточно мощное вооружение. Основа ударной силы - крылатые ракеты типа "Калибр", способные поражать как морские, так и наземные цели. Артиллерийское вооружение состоит из одной 100 мм автоматической пушки А-190М и одной 30-мм 12-ствольной артустановки АК-630М-2 "Дуэт". В арсенале имеется противовоздушная пусковая установка "Гибка-Р", два 14,5-мм и три 7,62-мм пулемета.

Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" стал второй единицей, заложенной в рамках заключенного 7 сентября 2016 года Министерством обороны России с АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" контракта стоимостью 27 млрд рублей на постройку для ВМФ России еще трех малых ракетных кораблей проекта 21631 в дополнение к девяти заказанным ранее.

В настоящее время в Зеленодольске ведется строительство еще четырех кораблей проекта 21631. Это "Вышний Волочек" - сейчас он проходит госиспытания на Черном море. Достраиваются "Орехово-Зуево", "Ингушетия" и "Грайворон". Они будут переданы Черноморскому флоту.