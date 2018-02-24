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24.02.2018,  
12:34
Текст: Сергей Птичкин

В Татарстане заложили малый ракетный корабль "Наро-Фоминск"

23 февраля 2018 года в рамках празднования Дня защитника Отечества на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" прошла торжественная церемония закладки для ВМФ России одиннадцатого в серии малого ракетного корабля проекта 21631, которому приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом России присвоено наименование "Наро-Фоминск" (заводской номер 641).

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов, начальник Управления департамента минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа кораблей и морского вооружения Павел Печковский, начальник Управления кораблестроения Военно-морского флота России Владимир Тряпичников, глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ, а также другие официальные лица.

Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
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Начальник Управления кораблестроения Военно-морского флота России, поздравляя заводчан от имени главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Владимира Королева с Днем защитника Отечества и закладкой нового корабля "Наро-Фоминск", подчеркнул, что Зеленодольский завод имени А.М.Горького - единственное предприятие, которое серийно освоило строительство кораблей данного класса, которые успешно несут свою службу в составе российского флота.

Строительство малых ракетных кораблей проекта 21631 на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" ведется с 2010 года. На сегодняшний день ВМФ сданы пять кораблей проекта: головной корабль "Град Свияжск" - сдан в 2013 году, "Углич" - сдан в 2013 году, "Великий Устюг" - сдан в 2014 году, все три корабля входят в состав Каспийской флотилии, "Зеленый Дол" и "Серпухов" сданы в 2015 году, они вошли в состав Балтийского флота.

Основная задача кораблей проекта 21631 - охрана и защита экономической зоны государства, а основные достоинства в том, что при малом водоизмещении они оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Ударное вооружение позволяет поражать не только надводные корабли противника, но и наземные объекты, расположенные на значительном расстоянии от береговой линии. Установленный на кораблях водометный движитель позволяет вести боевые действия на мелководье.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Малые ракетные корабли данного проекта имеют достаточно мощное вооружение. Основа ударной силы - крылатые ракеты типа "Калибр", способные поражать как морские, так и наземные цели. Артиллерийское вооружение состоит из одной 100 мм автоматической пушки А-190М  и одной 30-мм 12-ствольной артустановки АК-630М-2 "Дуэт". В арсенале имеется противовоздушная пусковая установка "Гибка-Р", два 14,5-мм и три 7,62-мм пулемета.

Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" стал второй единицей, заложенной в рамках заключенного 7 сентября 2016 года Министерством обороны России с АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" контракта стоимостью 27 млрд рублей на постройку для ВМФ России еще трех малых ракетных кораблей проекта 21631 в дополнение к девяти заказанным ранее.

В настоящее время в Зеленодольске ведется строительство еще четырех кораблей проекта 21631. Это "Вышний Волочек" - сейчас он проходит госиспытания на Черном море. Достраиваются "Орехово-Зуево", "Ингушетия" и "Грайворон". Они будут переданы Черноморскому флоту.

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