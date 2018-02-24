Участники экспедиции "От Балтики до Арктики" доехали до Парижа

Участники автоэкспедиции "От Балтики до Арктики" нашли Париж в самом центре Сыктывкара и узнали секрет живучести народной топонимики.

Сыктывкар - очень красивый город. Несмотря на суровый климат и значительное количество строительных ограничений, здесь смогли проложить широкие проспекты, построить многоэтажки и поставить интересные арт-объекты.

О том, какой видят столицу Коми сами местные жители, участникам автоэкспедиции рассказала председатель Горсовета Сыктывкара Анна Дю. Она сама села за руль одного из внедорожников и провела путешественникам экскурсию по любимым местам города.

- Мы с мужем приехали в Коми 30 лет назад по распределению, потом десять лет проработали в Инте на предприятиях горной промышленности, - Анна Дю заводит внедорожник, и мы уезжаем со Стефановской площади. Это главная площадь города.

Анна Дю признается: в первое время после переезда она очень скучала по Инте, большой город давил, от обилия незнакомых людей на улицах становилось не по себе.

Но потом Анна Дю открыла для себя свой Сыктывкар: погрузились в историю и культуру города и теперь считает столицу Коми своей второй родиной.

Официальной датой основания Сыктывкара считается 1780 год, изначально город носил название Усть-Сысольск. Но люди испокон веков селились в этих суровых краях.

Увы, построек тех времен в Сыктывкаре не сохранилось. Самое старое здание - бывший особняк купцов Сухановых 1801 года постройки. Сейчас здесь расположен Литературный музей имени Ивана Куратова. Это первое кирпичное здание в городе.

- Строительство было очень дорогим. За несколько лет до начала работ на склоне реки Сысолы были построены два кирпичных цеха, - говорит Анна Дю. - И два года кирпичи местного производства направлялись исключительно на эту большую стройку. Для отделочных работ пришлось звать мастеров из архангельского Яринска.

Но особняк недолго был частным владением. Род купцов Сухановых, который в конце XVIII века был самым заметным и богатым в городе, к середине XIX века обеднел, и особняк продали городу. Здесь располагались учебные заведения, а в 2009 году в здание переехал музей.

Анна Дю здесь частая гостья. В музее нас встречает его руководитель Диана Холопова.

- У нас собрана богатейшая коллекция материалов о коми литературе и языке, - говорит Холопова.

Письменность у народов Коми появилась еще в XIV, когда просветитель Стефан Пермский составил первую зырянскую азбуку на основе славянского и греческого алавитов. А в конце XIX появилась коми литература. Ее основоположник Иван Куратов составил грамматику коми языка, перевел на него произведения русских классиков Пушкина, Крылова, Кольцова. Оставил Иван Куратов и несколько собственных стихотворных циклов.

В Литературном музее творчеству Ивана Куратова посвящен центральный зал экспозиции.

Анна Дю приходит сюда не только посмотреть постоянные и временные выставки. На цокольном этаже музея работает литературная гостиная. Молодые писатели и поэты Сыктыкара периодически устраивают здесь творческие вечера и диспуты.

Рядом с музеем находится вход в Кировский парк. Летом это главное место отдыха сыктывкарцевх. Сейчас парк занесен снегом.

- В скором времени эта территория преобразится, - говорит Анна Дю.

Рядом с парком у спуска к реке Сысоле обустраивается набережная. Берегоукрепительные работы уже завершены.

Одна из достопримечательностей Сыктывкара - пожарная каланча начала XX. Это единственное историческое здание города, которое не разу не меняло своего предназначения. Здесь располагается Управление МЧС по Коми и боевое пожарное подразделение.

- А хотите, я вас в Париж свожу? - неожиданно предложила Анна Дю. Перехватив недоумевающие взгляды, она рассмеялась и рассказала, что в центре Сыктывкара есть микрорайон, который издавна называют Парижем. Он назван так из-за пленных французов, которых поселили в эти места после Отечественной войны 1812 года. Сейчас на месте бараков, где они жили, стоит коттеджный поселок, но название "Париж" прижились в народной топонимике.

Недавно на подъезде к микрорайону установили трехметровую копию Эйфелевой башни, а в местных пекарнях стали продавать французские багеты.

В Сыктывкаре народная топонимика развита, как нигде в России. Район у республиканского стадиона здесь называют Лондоном из-за башенных часов на входе, а все универмаги из-за панорамных окон получили прозвище "стекляшки". На улице Ленина даже есть свое метро. Местные энтузиасты стилизовали арку в обычном жилом доме под вход в подземку, иногда здесь даже включают колонки со звуками проходящих поездов.

Анна Дю говорит, что креатив у сыктывкарцев в крови.

- В наших условиях без творческого подхода и чувства юмора никак нельзя, - говорит Анна Дю. - И я люблю Сыктывкар за эту живинку, здесь всегда что-то происходит.

Справка "РГ"

Экспедиция "От Балтики до Арктики" организована "Российской газетой" и информационным агентством БНК. Автоколонна выехала из Петербурга 19 февраля. На данный момент путешественники побывали в Ленинградской, Вологодской и Архангельской областях. С 22 февраля путешественники находятся в Республике Коми, а 27 февраля автоэкспедиция прибудет в Ненецкий автономный округ.