В петербургском ТЦ девочка получила травму на батуте

Прокуратура Выборгского района Петербурга начала проверку несчастного случая в батутном центре, откуда девочку увезли в больницу с тупой травмой живота.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел накануне в одном из торговых центров города. Десятилетняя девочка неудачно приземлилась, прыгая на батуте - вылетела за ограждение и упала на пол. Родители вызвали "скорую". В клинике педиатрической медицинской академии ей диагностировали тупую травму живота и ушиб селезенки.

Школьница до сих пор в больнице. Прокуроры намерены проверить соблюдение сотрудниками батутного центра требований безопасности при оказании развлекательных услуг.

- По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования, - добавили в ведомстве.