Родители из Техаса разрешали детям принимать душ раз в год

Прокуратура штата Техаса выдвинула новые обвинения в адрес калифорнийской пары супругов, подозреваемых в том, что они издевались над 13 детьми в течение многих лет.

По данным USA Today, Дэвид и Луиза Турпин из городка Перрис вновь заявили о своей невиновности. Судебное слушание по этому громкому делу запланировано на 14 мая. Супругам грозит пожизненное заключение за множественные пытки и другие уголовные преступления, сказал представитель окружного прокурора округа Риверсайд Джон Холл.

59-летний Дэвид и 49-летняя Луиза Турпин были арестованы в январе этого года после того, как власти обнаружили, что их 13 детей в возрасте от 2 до 29 лет содержались в бесчеловечных условиях в доме в Перрисе. Братья и сестры, отмечает следствие, постоянно голодали. Им разрешалось принимать душ один раз в год. Дети имели маленькое представление о внешнем мире и даже не знали, что такое медицина или кто такой полицейский.

Власти заявили, что жестокое обращение с детьми продолжалось много лет, начиная с того момента, когда Турпин переехали в Техас. В свое время семейная пара, по словам родственников, переехала в Калифорнию, чтобы быть "ближе к Голливуду", преследуя мечты о реалити-шоу, которое бы рассказало об их "большой и дружной семье". Однако вместо голливудской сказки Турпин превратили свою обитель в "дом ужасов".

В настоящее время дети проходят курс реабилитации в двух медицинских учреждениях Калифорнии. Им предоставлены компьютеры со Skype для общения друг с другом. Дети, отмечает people.com, выразили желание отправиться на пляж, в горы и пойти в кино. После того, как их подлечат врачи, некоторые из них намерены учиться и работать. Сторона обвинения тем временем заявила, что дети будут свидетельствовать против своих родителей на суде.