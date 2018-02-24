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24.02.2018 11:34
Рубрика: Власть

Седьмая оперативная эскадра ВМФ СССР отмечает юбилей

Текст: Сергей Птичкин
Пятьдесят лет назад Военно-Морской Флот СССР взял под контроль Атлантический океан. 2018-й год оказался для наших Вооруженных сил по-настоящему юбилейным. Мы отметили 100 лет со дня рождения Рабоче-крестьянской красной армии.

В июле исполнится 60 лет со дня рождения отечественного атомного подводного флота. А сегодня в Санкт-Петербурге пройдет торжественное мероприятие, посвященное пятидесятилетию создания седьмой оперативной эскадры ВМФ СССР.

Фото: РИА Новости
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Полвека назад ситуация в мире была совсем не благостной. Хозяевами Мирового океана считали себя ВМС США. Впрочем, так оно и было. Одним из самых мощных у них был 7-й оперативный флот, активно участвовавший во вьетнамской войне. И появление в Советском Союзе 7-й оперативной эскадры Краснознаменного Северного флота стало для американцев и всего блока НАТО неприятным сюрпризом. В историю нашего флота она вошла как Атлантическая. Эскадра была сформирована 1 февраля 1968 года на основе 170-й бригады эскадренных миноносцев, которую вывели из состава 2-й дивизии противолодочных кораблей.

На момент создания ее боевую мощь представили легкий крейсер "Мурманск" и шесть эсминцев 170-й бригады ("Несокрушимый", "Скромный", "Московский комсомолец", "Сознательный", "Бывалый" и "Оживлённый"). Первым командиром эскадры стал контр-адмирал Григорий Голота. Постепенно в состав эскадры вошли все ракетные корабли, эскадренные миноносцы и некоторые десантные и противолодочные корабли. Место базирования - Североморск.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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На новое оперативное объединение возложили решение боевых задач на Атлантическом театре военных действий. Корабли эскадры вели поиск и слежение за иностранными подводными лодками, авианосными и другими корабельными группами в готовности к их уничтожению. Они осуществляли защиту нашего судоходства, препятствовали морским коммуникациям противника, обеспечивали развёртывание наших подводных лодок в районах боевого предназначения, решали вопросы военного и военно-политического характера.

В историю страны она вошла многочисленными дальними походами и успешным участием в различных учениях. Эскадра воспитала несколько поколений офицеров, которые затем продолжили решать боевые задачи в составе других соединений Северного флота. Расформировали ее 30 ноября 2005 года. Ветераны эскадры создали воинское братство и сегодня, 24 февраля, они торжественно отметят пятидесятилетний юбилей своего некогда очень грозного соединения.

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