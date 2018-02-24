СМИ: В центре Кабула прогремел взрыв, три человека погибли

В центре Кабула в результате взрыва погибли три человека. Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на данные МВД Афганистана.

Террорист-смертник подорвал себя около входа в здание одного из подразделений управления безопасности в районе Шашдарак. Ранения получили пять человек, двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Район Шашдарак является особо охраняемой зоной и граничит с так называемой "зеленой зоной" в Кабуле, где располагаются штаб-квартира НАТО и диппредставительства иностранных государств.

По информации телеканала, ответственность за теракт взяла на себя ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки ИГИЛ).

Ранее сообщалось, что в афганской провинции Фарах в результате атаки на военную базу боевиков радикального движения "Талибан" (деятельность организации запрещена на территории РФ) погибли по меньшей мере 20 военнослужащих.