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24.02.2018 09:42
Рубрика: В мире

В Швеции разрабатывают технологию для общения с умершими

Текст: Станислав Хамдохов

Программисты в Швеции приступили к созданию компьютерной технологии, которая позволит пользователям "общаться" со своими покойными родственниками и друзьями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шведские СМИ.

"Первоначально мы создали речевую программу, которая отвечает на вопросы наших клиентов по поводу организации похорон. Это подтолкнуло нас к мысли разработать то, что мы называем "электронной копией человека" - робота, который будет говорить голосом, похожим на голос покойного", - рассказала глава сети стокгольмских похоронных бюро "Феникс" Шарлотта Руниус.

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По ее словам, для создания первых образцов похоронное агентство совместно с программистами ищет десять добровольцев. Их голоса будут записаны и обработаны программой с тем, чтобы снова зазвучать уже после их смерти. Планируется, что "электронная копия человека" будет способна поддерживать простые беседы на бытовые темы. Однако робот не сможет отвечать на вопросы о чем-то новом, потому что у программы не предусмотрено обновление данных.

Отмечается, что идею создания речевой программы, которая сможет имитировать разговор с покойным, разработчики позаимствовали из популярного британского телесериала-антологии "Черное зеркало".

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