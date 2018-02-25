Большунову и Ларькову вручили награды на церемонии закрытия Игр

Наши лыжники Александр Большунов и Андрей Ларьков непосредственно на торжественной церемонии закрытия зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане получили свои награды за успешное выступление во вчерашнем 50-километровом марафоне классическим стилем с массового старта. Большунову вручено "серебро", а Ларькову - "бронза".

В предыдущие дни медали Олимпиады вручались победителям и призерам на "Олимпик Плаза", специальном в Пхенчхане месте для чествования героев Игр. Но поскольку сегодня лыжная гонка женщин на дистанции 30 км "классикой" завершилась совсем близко к началу церемонии закрытия, медали в этом виде спорта сразу за два дня было решено вручить прямо на церемонии закрытия Игр.

Александр Большунов выиграл за минувшие две недели в разных видах лыжной программы сразу четыре медали - три "серебра" и одну "бронзу". По числу завоеванных наград он стал лидером всей команды "Олимпийские атлеты из России".

Получила свое заслуженное, уже восьмое по счету на Олимпиадах "золото" и победительница женской гонки на 30 км Марит Бьорген. Она принесла Норвегии первое место в общекомандном медальном зачете Олимпиады, стала абсолютным лидером по числу наград на зимних Играх - 15.