Россия создаст противоспутниковый самолет с лазером

Технологии, наработанные при создании советского "летающего лазера" А-60, активно используются при создании принципиально нового самолета, оснащенного лазерным оружием, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

- Развитие данного комплекса состоялось, на текущем этапе работы завершены. Они позволят сделать шаг вперед в создании подобных самолетов, - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что носителем боевого лазера, предназначенного в том числе для подавления разведывательных спутников, скорее всего станет принципиально новый самолет.

В 1981 года на базе военно-транспортного самолета Ил-76 была создана летающая лаборатория А-60 по отработке технологиий "летающего лазера". Внешне самолет отличался удлиненной носовой оконечностью - в ней находилась система наведения, - и двумя обтекателями по бокам фюзеляжа. Под ними скрывались мощные турбогенераторы, питающие боевой лазер. Сам излучатель разместили в выдвижной турели под створками верхней части фюзеляжа.

В начале XXI века работы по А-60 были приостановлены, поскольку лазерные технологии не успевали за авиационными. В 2009 году был проведен эсперимент: выпущенный с борта А-60 лазерный луч зафиксировал высокоскоростной космический аппарат на расстоянии 1500 километров В 2016 году заместитель министра обороны России Юрий Борисов сообщил о завершении наземных испытаний глубоко модернизированного лазера А-60 и продолжении летных испытаниий системы. В отчете ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А.Расплетина" за 2017 год среди прочего значится "Разработка и исследование опытного образца лазерного комплекса авиационного базирования для противодействия в инфракрасной области спектра разведывательным средствам на земле, море, в воздухе и в космосе".

НПО "Алмаз" - системообразующее предприятие ВПК России, разработчик зенитных ракетных комплексов и систем ПВО. В разработках "летающего лазера" участвуют воронежское КБ химавтоматики и таганрогский авиакомплекс имени Бериева.