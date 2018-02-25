В Костроме восстановили отопление

В Костроме восстановлена прерванная из-за аварии подача тепла в жилые дома, сообщили в администрации города.

В 1.35 на на северо-западе города прорвало трубу тепловых сетей, без отопления остались жители 74 многоквартирных домов на 12 улицах: более 3,5 тысячи человек, в том числе 780 детей. В зону отключения также попали шесть школ и детских садов. Температура воздуха в Костроме на тот момент составляла -24 градуса.

К трем часам ночи аварийные бригады нашли место аварии, а в 7.45 устранили утечку. Спустя три часа сети были заполнены горячей водой. По информации регионального ГУ МЧС , жители попавших в зону отключения домов практически не почувствовали отключения тепла.