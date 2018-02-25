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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве перекроют часть Бульварного кольца

Текст: Светлана Батова

Сегодня из-за проведения марша памяти Бориса Немцова будут перекрыты несколько улиц в центре Москвы.

Движение на Большой кольцевой линии метро откроют в понедельник

Как сообщили "РГ" в пресс-службе департамента транспорта, с 10:00 будут перекрыты участки от внутренней стороны Страстного бульвара от дома 16 до улицы Большая Дмитровка, по внутренней стороне Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров, на проспекте Академика Сахарова от Сретенского бульвара до дома 7 по проспекту Академика Сахарова.

Движение будут восстанавливать по мере прохождения колонны - старт намечен на 13:00.

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