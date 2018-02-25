В Москве перекроют часть Бульварного кольца

Сегодня из-за проведения марша памяти Бориса Немцова будут перекрыты несколько улиц в центре Москвы.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе департамента транспорта, с 10:00 будут перекрыты участки от внутренней стороны Страстного бульвара от дома 16 до улицы Большая Дмитровка, по внутренней стороне Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров, на проспекте Академика Сахарова от Сретенского бульвара до дома 7 по проспекту Академика Сахарова.

Движение будут восстанавливать по мере прохождения колонны - старт намечен на 13:00.