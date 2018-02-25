Мордовия показала лучший в ПФО индекс промпроизводства

С начала 2018 года Мордовия демонстрирует наивысший в ПФО индекс промышленного производства. В январе этот показатель составил 127,5 процента к первому месяцу 2017-го.

Об этом сообщил Мордовиястат со ссылкой на соответствующее исследование.

Кроме Мордовии, в Поволжье этот показатель вырос в Чувашии (115,5 процента), Прикамье (110,3 процента) и Марий Эл (108,7 процента).

Следует отметить, что при поддержке федерального центра в прошлом году в республике было открыто 12 новых производств. Кроме того, в регионе начато строительство еще шести предприятий. В целом сегодня в Мордовии ведется работа еще более чем по 20 крупным проектам развития.