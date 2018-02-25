По итогам 2017 года объем налоговых поступлений в бюджет Мордовии вырос на 10,6 процента и составил почти 22 миллиарда рублей.

Такие данные прозвучали на встрече главы РМ Владимира Волкова с руководителем регионального управления Федеральной налоговой службы Светланой Вишняковой.

По словам Вишняковой, увеличение произошло за счет роста экономики республики. Кроме того, свою роль сыграло и повышение уровня налогового администрирования. При этом наибольший объем поступлений в 2017 году обеспечили промышленные предприятия и строительные организации.

Положительная динамика по налогам отмечена и в январе 2018 года - объем сборов в республиканский бюджет составил 106 процентов.